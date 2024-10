Jojo Todynho se irrita com Xuxa - Reprodução/Instagram

Publicado 22/10/2024 12:48 | Atualizado 22/10/2024 12:59

Rio - Jojo Todynho, 27 anos, se irritou, nesta terça-feira (22), ao tomar conhecimento de um comentário feito por Xuxa recentemente, 61, quando soube que a cantora retirou o clipe "Arrasou, Viado" das plataformas digitais. "Nossa… decepção tem nome!, escreveu a apresentadora ao ver um vídeo postado pelo influenciador Marcio Rolim criticando a postura da cantora.

"Dando uma pausa no meu almoço aqui, eu não tinha tomado conhecimento que a senhora Xuxa andou por aí falando sobre a minha pessoa... Se ela me acha desnecessária, acho, vocês entenderam o que acho, né? Porque assim, acho que então necessário é quem cuspiu na cara dela, porque eu sempre a respeitei, sempre tive muito respeito", iniciou.

Jojo afirmou que já gravou o programa de Marcos Mion com ela, que as duas conversaram e que a Xuxa sempre foi um sonho de todos que viveram "do outro lado da moeda". Ela aiinda contou que enviou mensagem direto para o Whatsapp da rainha dos baixinhos.

"E eu, como uma fã, sempre ovacionei, mas que decepção. Digo diretamente para você e pra todas as outras pessoas que estão tomando partidos de um lado sem entender o outro. Se eu tive alguma atitude, alguma coisa me fizeram. E também não fale de mim se você não calçou meus chinelos de prego. Você é privilegiada, você não passou pelo que passei", disparou.

"Você comeu o angu frito? Você viveu sem ter o que comer um dia? Claro que não. Você é branca, né? Pra mim, meu amor, é 200 peso, 500 medidas. Eu sobrevivi sozinha, lutei sozinha. Eu não vou deixar ninguém, muito menos você, pode ser rainha que for. Porque rei pra mim é Deus me desrespeitar, pois eu não desrespeito ninguém. Eu nunca vi pro meu Instagram, ficar no Twitter, ou dei entrevista falando mal de ninguém. Então não fale de mim, porque você não tem moral, nem você nem ninguém", concluiu.

No dia 13 de outubro, Xuxa atendeu alguns fãs ao deixar o Futebol da Esperança evento que reuniu celebridades na Neo Química Arena, em São Paulo, para uma partida em prol do "Criança Esperança" e foi surpreendida após uma suposta fã cuspir nela quando estava dentro do carro.