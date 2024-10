Rafael Cardoso vai abandonar a carreira? - Reprodução/Globo

Publicado 22/10/2024 14:34

Rio - Rafael Cardoso voltou a usar as redes sociais nesta terça-feira (22), para falar sobre uma polêmica envolvendo sua ex-esposa, Mariana Bridi, e os dois filhos. A situação ganhou repercussão após Mariana expor publicamente o motivo pelo qual o ator não vê as crianças há um ano.

Na segunda-feira (21/10), Bridi quebrou o silêncio sobre a situação familiar, revelando ter uma medida protetiva contra Rafael. Ela também afirmou possuir a guarda temporária exclusiva dos filhos. A declaração veio depois de o ator alegar, em entrevistas recentes, que estaria sendo impedido de ver as crianças.



Em resposta, Rafael Cardoso publicou um carrossel de fotos no Instagram, no qual indicou que falará sobre o caso assim que a Justiça permitir. "Quebrarei o silêncio e vocês conhecerão a verdadeira história", afirmou o ator, sugerindo que ainda há informações não reveladas ao público.



O ator se mostrou confiante de que a verdade prevalecerá quando o caso for julgado. Segundo ele, seu silêncio atual é necessário para respeitar o andamento do processo, mas prometeu compartilhar sua versão dos fatos assim que possível. “Quando tivermos acabado com essa história, julgamento e afins. Prometo contar uma breve longa história pra vocês”, completou Rafael.



Em outro momento da publicação, Rafael Cardoso enfatizou sua tranquilidade e negou ter agido de forma violenta contra Mari ou os filhos. "Estou em paz, com a consciência tranquila. Nunca encostei um dedo na mãe ou nos meus filhos!", afirmou ele, rebatendo qualquer acusação de agressão. O ator ressaltou que não vive de uma "imagem criada" e que sua verdadeira essência será conhecida no tempo certo.



Separação e novo relacionamento

Rafael Cardoso e Mariana Bridi anunciaram a separação em dezembro de 2022, após 15 anos de casamento, em meio a rumores de traição. Atualmente, Rafael está casado com a psicóloga Carol Ferraz, com quem tem uma filha, Helena, de 11 meses.