Fabiana Karla e Milton Cunha enfrentam duelo na ’Batalha do Lip Sync’Divulgação

Publicado 25/10/2024 22:52

Rio - Neste domingo (27), o 'Domingão com o Huck' recebe Fabiana Karla e Milton Cunha para a 'Batalha do Lip Sync', quadro em que artistas dão vida à nomes da música em busca de vencer o desafio de executar a melhor dublagem. A Atração ainda terá a dupla sertaneja Maiara e Maraisa como atração musical.

Por conta do segundo turno das eleições municipais, o programa comando por Luciano Huck será ao vivo e em parte única, com entrada do jornalismo com a cobertura da disputa nas urnas. Além disso, Dona Dea, Lívia Andrade, Ed Gama e Diogo Defante, ao lado de Rafael Portugal e Pedrinho do Cavaco, repercutem todos os acontecimentos e também participam do quadro 'Acredite em Quem Quiser'.