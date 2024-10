Sidney Sampaio está confinado em ’A Fazenda 16’ - Reprodução/internet

Publicado 25/10/2024 21:41

Rio - O perfil oficial de Sidney Sampaio compartilhou um vídeo de Cirlene Sampaio, irmã do ator, se posicionando sobre as especulações de que ele estaria em surto dentro de "A Fazenda 16". Em nome da família do artista, a equipe responsável pelas redes sociais também desmentiu os rumores, nesta sexta-feira (25).

"Mediante as publicações caluniosas em diversas redes sociais com a única e exclusiva intenção invalidar e caluniar Sidney Sampaio, a equipe e família do ator vem a público esclarecer as falsas informações. Uma equipe jurídica já está trabalhando para que os responsáveis pelas publicações caluniosas respondam por isso na justiça. Sidney e seus familiares merecem respeito", escreveu.

Indignada com os comentários, Cirlene Sampaio saiu em defesa do ator. "Fico chocada com as coisas que a gente vê pela internet. Meu irmão não está tendo surto nenhum. Ele está ótimo, está muito bem pelo que tenho acompanhado pelo PlayPlus. Se serviço sai do ar, com certeza não é por qualquer coisa que ele esteja fazendo ou falando", afirmou.

"Em nenhum momento, nós da família do Sidney, estamos pedindo para que ele seja retirado de 'A Fazenda'. Muito pelo contrário. A gente quer que ele vá para final e que ele seja o ganhador dessa temporada. Ele está agindo com muita ética. Com muito respeito, com toda sinceridade, com toda a verdade do mundo. Acho que as pessoas que dizem isso precisam ter muito cuidado com que elas estão fazendo aqui fora", disse.

A irmã de Sidney também pediu respeito com os familiares do artista. "Precisa ter responsabilidade com o que é dito, não só pelo filho, mas pelo pai e pela mãe que são dois idosos com mais de 70 anos e que estão ali, 24 horas, assistindo o filho e torcendo. Eles têm orgulho da trajetória que ele tem feito no programa. Mentira é algo muito feio e a nossa família nunca mentiu. A nossa família preza pela honestidade pela sinceridade, pela verdade. [...] O dinheiro é importante? É importante. Ajuda, mas acho que há limite para se conquistar um prêmio", finalizou.