Xamã revela que já ficou com Luísa Sonza

Xamã revela que já ficou com Luísa SonzaReprodução de vídeo

Publicado 26/10/2024 07:41

Rio - O cantor e ator Xamã, de 32 anos, revelou que já "ficou" com a também cantora Luísa Sonza, de 26 anos, durante participação no programa "Lady Night", do Multishow, desta sexta-feira (25). Na atração, ele respondeu uma série de perguntas da apresentadora Tata Werneck, durante o quadro "Hector Bolígrafo", em que um polígrafo apontava se as respostas eram verdadeiras.



"Você já pegou Luísa Sonza?", disparou Tata. "Já fiquei com ela", respondeu o cantor. Após o "Hector Bolígrafo" dizer que a resposta era verdadeira, a apresentadora e humorista brincou: "Eu também já fiquei com a Luísa Sonza... e com a Ana Maria [Braga]".

Vale lembrar que o rapper e a cantora colaboraram com as canções "Câncer" e "Mama.Cita (Hasta la vista). Na época, surgiram rumores que os dois teriam vivido um affair. Atualmente, o artista está em um relacionamento com a atriz Sophie Charlotte.



Em outro momento do quadro, Tata fez um novo questionamento. "Você se acha mais gostoso do que o Filipe Ret?". "Não. Lógico que não", disse o ator. No entanto, o "polígrafo" desmentiu o artista: "Ele mente".



"Xamã, você me acha bonita?", perguntou a apresentadora do "Lady Night". "Acho", falou o ator. "Cara, pela cara dele nem precisa de polígrafo. Ele falou assim: 'acho'", brincou Tata, imitando uma careta. "Hector", então, afirmou que a resposta não era verdadeira. "Eu acho você bonita sim", protestou Xamã, aos risos.