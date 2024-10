Leticia Colin relembra fim do casamento com Michel Melamed e se emociona ao falar do filho - Reprodução de vídeo

Leticia Colin relembra fim do casamento com Michel Melamed e se emociona ao falar do filhoReprodução de vídeo

Publicado 26/10/2024 08:43

Rio - Leticia Colin, de 34 anos, foi a convidada do "Conversa com Bial", da TV Globo, desta sexta-feira (25). Durante a atração, Pedro Bial falou sobre uma das participações da atriz no programa em 2021, em que estava com o ex-marido, Michel Melamed. A artista, então, relembrou o fim do casamento e expressou o desejo de continuar acompanhando o ator na 'vida e na arte' mesmo após o término.



"O nosso desejo é que, sim, que continue muito [a parceria]. E acho que, daqui pra frente, vai continuar cada vez melhor. É que tem um momento, depois que você separa, vários momentos aliás, que fica doído", iniciou a atriz.