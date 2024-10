Marcelo Cosme chora ao noticiar morte de jornalista: ’Me ensinou a segurar o microfone’ - Reprodução de vídeo / X

Marcelo Cosme chora ao noticiar morte de jornalista: ’Me ensinou a segurar o microfone’Reprodução de vídeo / X

Publicado 27/10/2024 09:41

Rio - O âncora Marcelo Cosme chorou ao noticiar a morte da amiga, a jornalista Julieta Amaral, durante o programa "Edição do Meio-Dia", da GloboNews, deste sábado (26). Ela foi a primeira apresentadora negra da RBS TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, e faleceu aos 62 anos vítima de um câncer no pâncreas. O jornalista ressaltou a importância da comunicadora em sua trajetória.



"A Julieta foi uma das jornalistas mais importantes de Rio Grande e também do Rio Grande do Sul. Ela foi minha colega, minha chefe, minha mentora quando era estagiário no lugar em que ela trabalhou por 29 anos, na RBS TV, afiliada da TV Globo", iniciou o jornalista, com lágrimas nos olhos.