Virginia Fonseca diz que não gosta de ser comparada com Eliana: ’Não tem nada haver’Reprodução de vídeo X / Reprodução Instagram

Publicado 27/10/2024 08:26 | Atualizado 27/10/2024 09:54

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, falou sobre os comentários que surgiram após sua entrada no SBT, durante o programa "Sabadou com Virginia", deste sábado (26). Ela relembrou que o início da atração foi no mesmo período da saída de Eliana da emissora, o que gerou comparações. A apresentadora também contou que surgiram boatos de que estaria tentando competir com Serginho Groisman do "Altas Horas", da TV Globo. A influenciadora ressaltou que 'não gosta' dessas afirmações.

"Quando a gente entrou no SBT, foi a saída da Eliana. Então as pessoas começaram a falar que eu era a nova Eliana, e começaram a criar coisas que não existem. Quando eu fui entrar já falaram que eu queria competir com o Serginho do 'Altas Horas', isso nunca existiu. Estavam fazendo comparação do meu programa com o dele, isso nunca existiu", iniciou Virginia.Em seguida, Virginia ressaltou que a comparação não tem sentido e exaltou a trajetória da apresentadora. "Começaram a me comparar com a Eliana, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Eliana tem a história dela, dessa comparação eu não gosto, porque acho que não tem nada a ver, eu sou eu, Eliana é Eliana. Ela é maravilhosa, já tem anos de televisão, tem nem como comparar, eu assistia ela", falou.Durante conversa com Lucas Guedez, ela explicou que as comparações são para criar uma rivalidade entre as duas, o que a incomoda. "É isso que me irrita. Se falassem: 'nossa, a Virginia é linda igual a Eliana', aí arrasou. O problema é começarem a falar que eu entrei para pegar o lugar da Eliana, que eu estou no camarim dela", destacou.