MC Zaac e Fernanda Campos - Reprodução

MC Zaac e Fernanda Campos Reprodução

Publicado 27/10/2024 17:23 | Atualizado 27/10/2024 17:46

Rio - Menos dois! Neste domingo (27), MC Zaac e Fernanda Campos pediram para sair de 'A Fazenda 16'. A notícia foi confirmada por meio de um anúncio no telão da sede do reality rural. Após o recado, Zé Love foi para cima de Sacha Bali.

fotogaleria A desistência da dupla ocorreu após uma confusão generalizada ocorrida na noite de sábado (26). Fernanda Campos acusou Sacha de tê-la empurrado durante o tumulto. Flora Cruz contou para alguns peões que viu a dupla indo bater o sino. Vanessa completou dizendo que eles foram chamados ao closet pela produção do programa.

Nesta tarde, as câmeras do programa ficaram fora do ar por mais de uma hora e voltaram minutos antes do comunicado sobre a desistência dos peões. Após o ocorrido, Sacha Bali e Yuri comentaram que ficou faltando a expulsão de Zé Love.