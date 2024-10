Mumuzinho anuncia novo nome artístico - Globo / Bob Paulino

Mumuzinho anuncia novo nome artísticoGlobo / Bob Paulino

Publicado 27/10/2024 11:56

Rio - O cantor Mumuzinho anunciou que adotou um novo nome artístico, durante participação no "Altas Horas", da TV Globo, deste sábado (26). O artista contou que tirou o "zinho" para ser chamado apenas de Mumu. A revelação aconteceu após Serginho Groisman questionar a origem do apelido.

fotogaleria

"Mumuzinho por causa de 'Os Trapalhões'. Meu irmão mais velho tinha o porte físico do Mussum, grande e alto, engraçado e era rápido no raciocínio. E eu, muito pequenininho, não podia sair, minha mãe não deixava. [...] E aí um grupo chamado 'Chocolate Sensual', do Márcio Kuko, que fez parte da banda, que me levava para os pagodes. E ele ficava: 'Cadê o Mumuzinho?' Meu irmão era o Mumu", relembrou o cantor, cujo nome de batismo é Márcio.Prestes a fazer aniversário no dia 14 de dezembro, o artista contou que decidiu mudar o nome artístico. "E agora, completando 40 anos, estou tirando o 'zinho' para Mumu. Agora, vocês já podem me chamar de Mumu", disse o pagodeiro.