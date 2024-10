Vini Jr é destaque do Real Madrid - Thomas COEX / AFP

Publicado 28/10/2024 11:18 | Atualizado 28/10/2024 11:32

Rio - Apesar do favoritismo, o Vini Jr. não irá viajar para Paris para a entrega do prêmio "Bola de Ouro", que acontece nesta segunda-feira, na França. O Real Madrid teria recebido a informação de que o brasileiro não será escolhido com o melhor jogador do futebol europeu, e cancelou a viagem da sua delegação. As informações foram dadas pela imprensa europeia.

Além de Vini Jr., nenhum representante do clube espanhol estaria se preparando para viajar. Nem o treinador Carlo Ancelotti, nem o presidente Florentino Pérez, nem os demais jogadores do elenco.

De acordo com informações do jornalista José Luis Sánchez, do "El Chiringuito", programa de TV espanhol, o meia Rodri, do Manchester City, e da seleção espanhola, será escolhido com o melhor jogador da Europa, pela France Football.

Vini Jr. era considerado o favorito absoluto ao prêmio. Destaque do Real Madrid campeão da Liga dos Campeões, a possível vitória do brasileiro poderá encerrar um jejum de 17 anos que nenhum jogador nascido no Brasil ganha a premiação.