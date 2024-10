Arrascaeta em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/CRF

Publicado 28/10/2024 08:30

Rio - Vivendo uma das temporadas de maior crítica desde que chegou ao Flamengo, o meia Giorgian Arrascaeta, de 30 anos, tem uma grande importância no grupo. Com o gol marcado sobre o Juventude, o uruguaio retomou a vice-artilharia do clube carioca no ano e se aproximou de mais um "duplo-duplo" pelo Rubro-Negro.

Arrascaeta tem nove gols em 2024, sendo superado apenas por Pedro, que anotou 30 gols. Ele superou novamente Bruno Henrique, que balançou as redes em oito oportunidades, é o terceiro jogador que mais deixou sua marca pelo Flamengo na temporada.

De quebra, o uruguaio está mais próximo de outro "duplo-duplo" pelo Flamengo. O termo é utilizado quando um jogador faz dez ou mais gols e repete o número em assistências em um ano. Arrascaeta entrou em campo em 41 jogos, com nove gols e dez assistências.

Desde que chegou ao Flamengo, o uruguaio conseguiu o "duplo-duplo" em quatro das cinco temporadas que completou pelo clube carioca. A exceção foi em 2021, quando atuou em apenas 35 jogos, marcando nove gols e dando 14 assistências pelo Rubro-Negro.