Filipe Luis tem três desfalques para primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo x Atlético-MGDivulgação/ Flamengo

Novidade na escalação, o jovem volante de 21 anos vem ganhando espaço no elenco desde Tite e recebeu muitos elogios de Filipe Luís. Apesar de ser primeiro volante, atuou ao lado de Erick Pulgar contra o Juventude e foi bem.

Principal características de jovem promessa

A tendência é que seja mantido, até porque o chileno também está suspenso e fica fora do jogo de ida da final da Copa do Brasil. Restará ao técnico do Flamengo agora definir ao lado de quem Evertton Araújo jogará: Allan ou Carlos Alcaraz. Outra opção seria recuar Gergon e colocar um outro atacante



"Evertton é um jogador que tem o maior talento que um ser humano pode ter, na minha opinião, que é a capacidade de aprender. É um cara extremamente disciplinado, focado. Você dá uma instrução, ele arregala o olho, quer aprender, absorver a todo momento. Fica fazendo complemento depois do treino, tem tendência de evoluir muito", elogiou o treinador, que também avaliou a atuação em campo:



"Fez um grande jogo, controlou muito bem o meio. Ele e Erick (Pulgar). Estou muito feliz de ter mais uma opção como volante".



Disputa ganha no ataque do Flamengo

Michael também teve bom desempenho ao lado de Gabigol e ainda marcou Já no ataque,e ainda marcou o primeiro gol desde que voltou de grave lesão muscular na coxa direita, no fim de agosto.

Com isso, ficou ainda mais à frente na disputa com Gonzalo Plata e Matheus Gonçalves por uma vaga contra o Atlético-MG.

"Fez um jogaço, constantemente criando perigo, tanto na ponta quanto por dentro, atacando espaço. Ele tem finalização, tem números. Recuperar a forma física depois dessa lesão é muito importante. Ele vai ser um cara fundamental para mim no decorrer do campeonato", avaliou o técnico.