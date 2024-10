Filipe Luís em entrevista coletiva - Reprodução / FlaTV

Publicado 26/10/2024 21:50

Rio - Após a vitória sobre o Juventude, no Maracanã, o Flamengo tem mais uma compromisso contra uma equipe gaúcha no meio de semana. Desta vez, o Internacional, em Porto Alegre. Pensando na final da Copa do Brasil, no próximo dia 3, Filipe Luís admitiu a importância da decisão, mas disse que não tem muitas formas de mexer na equipe.





"É uma boa pergunta, temos esse jogo muito importante para a gente. O Inter é um time muito forte, a partir de amanhã vou começar a preparar e estudar esse jogo. A gente está com um grupo muito enxuto, não podemos preservar muita gente porque somos os que somos. Temos lesionados, lesões graves. Claro que a final está aí, é o jogo do ano. Todo mundo sabe a importância que tem esse título aqui. Preciso de todo mundo. Alguns vão jogar, alguns vão descansar, mas sempre pensando em vencer o Inter, que é o mais importante", disse.

Questionado sobre a possibilidade do Flamengo ainda buscar o título do Brasileiro, Filipe Luís preferiu focar no próximo adversário na competição: o Internacional, em Porto Alegre.

"Única coisa que eu penso. Preparar bem o jogo, preparar todas as soluções para os jogadores, que eles possam ter de dificuldade durante o jogo, como a gente vai atacar, como vai defender. E ganhar do Internacional. E eu não só estou dizendo isso, eu faço isso. E eu peço para eles fazerem isso também. Não adianta nada olhar a tabela. Tudo depende de ganhar do Internacional. No Flamengo é intenso, o importante é sempre olhar o próximo objetivo", disse.