Gerson teve boa atuação novamenteMarcelo Cortes / CRF

Publicado 26/10/2024 19:22

Rio - Um dos destaques da vitória do Flamengo, o meia Gerson destacou o resultado de 4 a 2 sobre o Juventude, no Maracanã. Autor de duas assistências, o jogador citou a importância do resultado e dos gols feitos por Gabigol e Gonzalo Plata.

"Tivemos uma grande volume de jogo, desde o primeiro tempo. Levamos o empate, mas voltamos no mesmo jeito para o segundo tempo e os gols saíram. Importante para o Gabriel, que estava um tempo sem marcar, dá confiança. E também para o Plata que acabou de chegar", afirmou.

Na penalidade que encerrou o jejum de Gabigol, Gerson ficou segurando a bola antes do camisa 99 cobrar. O meia rejeitou qualquer indefinição sobre o cobrador da penalidade.

"O Gabigol é nosso cobrador, sempre que ele estiver em campo ele que irá bater. Eu fiquei ali, para dar confiança para o time, mas ele é cobrador oficial", disse.