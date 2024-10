Gabigol em atividade do Flamengo - Gilvan de Souza/CRF

Rio - O Flamengo irá resolver a situação de Gabigol antes de Rodolfo Landim deixar à presidência do clube carioca. O vice de futebol, Marcos Braz, negou que alguma coisa tenha mudado em relação a uma possível renovação do camisa 99 com o clube carioca.







"Não, a situação do Gabigol continua a mesma. Eu sou uma pessoa que, todos sabem, tem uma relação com o jogador e do esforço pessoalmente que fiz para que ele chegasse em 2019, mas ainda não tem absolutamente nada", afirmou em entrevista à "TNT Sports".

O dirigente negou que por conta de uma possível mudança no grupo político que comanda o Flamengo, a situação pudesse ser postergada para 2025. Gabigol tem contrato até dezembro.



"Se isso for resolvido, se resolve dentro dessa gestão. Até porque o jogador só tem contrato até 31 de dezembro. Se isso for resolvido, é agora", concluiu.