Publicado 24/10/2024 17:51

Flamengo e Atlético-MG não terá impedimento semiautomático. De acordo com o presidente Ednaldo Rodrigues, a entidade buscou uma forma de viabilizar o pedido dos clubes, mas a falta de tempo hábil descartou a presença do equipamento. Rio - A CBF até que tentou, mas a final da Copa do Brasil entree Atlético-MG. De acordo com o presidente Ednaldo Rodrigues, a entidade buscou uma forma de viabilizar o pedido dos clubes, mas a falta de tempo hábil descartou a presença do equipamento.

Segundo o mandatário, a CBF chegou a fazer contato com a empresa responsável pela tecnologia. No entanto, a importação do material levaria até 45 dias, o que fez a entidade descartar o uso.

Bruno Spindel reforçou que o Flamengo é a favor do impedimento semiautomático e explicou os argumentos dados pela CBF para não usar o recurso neste momento @jornalodia #ODia pic.twitter.com/M7PegaFSK8 — Lucas Felbinger (@lucasfelbinger) October 24, 2024 "A gente já falou algumas vezes informalmente sobre o assunto. Eles falam da dificuldade de implementar em todas as arenas. Você tem o Maracanã e outras arenas em que podem receber o VAR semiautomático, outras não. O Flamengo é a favor que se implemente onde for possível e depois nas outras. Qualquer medida que signifique melhoria da arbitragem, o Flamengo vai ser sempre a favor", disse o dirigente.

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nos dias 3 e 10 de novembro. O Rubro-Negro mandará o primeiro jogo no Maracanã, enquanto a segunda e decisiva partida será na Arena MRV.