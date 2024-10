Gabigol - Divulgação/ Flamengo

Publicado 24/10/2024 08:30 | Atualizado 24/10/2024 08:32

Rio - O Santos recuou e não deve enviar uma proposta para Gabigol. Com a saída de Tite e a chegada de Filipe Luís no comando do Flamengo, o atacante voltou a figurar entre os titulares e, por isso, o Peixe entende que dificilmente terá a oferta aceita, de acordo com o "ge".

Em 2025, o Santos só deve disputar o Paulistão e as competições nacionais como o Brasileirão e a Copa do Brasil. Atualmente na liderança da Série B, o Peixe está sete pontos à frente do quinto colocado e está muito próximo de confirmar o retorno a elite do futebol brasileiro.

A ausência de participação em competições continentais pesa contra o clube paulista na disputa. Gabigol sonha em recuperar o protagonismo e voltar para a seleção brasileira, segundo o seu staff. Por isso, é necessário disputar torneios como a Libertadores.

Apesar do jejum mesmo após a chegada de Filipe Luís, Gabigol ainda tem respaldo do treinador e ex-companheiro. O atacante tem contrato até dezembro deste ano e ainda não há um acordo sobre a renovação.