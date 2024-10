Vini Jr fez três gols na vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, na última terça-feira (22) - Thomas Coex / AFP

Publicado 23/10/2024 17:56

"Eu estou sempre de olho no Mengão, meu time do coração. Eu sempre acompanho, passo um pouco de dificuldade, porque os jogos são muito tarde (risos). Tenho que ver os resultados no outro dia, mas sempre a primeira coisa é olhar o celular", declarou o camisa 7 em entrevista à 'TNT Sports'.

"Estamos em mais uma final. Quero desejar boa sorte a todos os jogadores, torcedores e que possamos ganhar mais uma vez", complementou.

Rubro-Negro superou o Corinthians na semifinal e enfrentará o Atlético-MG na decisão, nos dias 3 e 10 de novembro. Os mandos de campo serão definidos nesta quinta-feira (24), em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Destaque no Brasil

Agora, ainda antes da cerimônia da Bola de Ouro, o brasileiro se prepara para enfrentar o Barcelona, às 16h (de Brasília), no sábado (26), pelo Campeonato Espanhol.