Vini Jr deu show pelo Real Madrid poucos dias antes da Bola de Ouro - Thomas Coex / AFP

Publicado 23/10/2024 10:15 | Atualizado 23/10/2024 10:47

Rio - Vini Jr brilhou na goleada do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, da Alemanha. Com uma atuação de gala do brasileiro, que fez três gols, o time merengue venceu a equipe alemã por 5 a 2, nesta terça-feira (22), no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Com o hat-trick, o camisa 7 igualou Mazzola e Gabriel Jesus como o sexto maior goleador do país na competição.

Com os três gols sobre o Borussia Dortmund, Vini Jr ultrapassou Roberto Firmino e chegou a 24 gols na Liga dos Campeões, igualando o ex-jogador Mazzola e Gabriel Jesus, do Arsenal, da Inglaterra. O camisa 7 do Real Madrid está três gols atrás de Élber e quatro de Jardel. Neymar, com 43, lidera a lista, seguido por Rivaldo, com 31, e Kaká, com 30.

Maiores artilheiros brasileiros na Liga dos Campeões:

1) Neymar - 43 gols

2) Rivaldo - 31

3) Kaká - 30

4) Jardel - 28

5) Élber - 27

6) Mazzola, Gabriel Jesus e Vini Jr - 24

7) Firmino - 23

8) Luiz Adriano - 22

9) Hulk e Romário - 20

O hat-trick contra o Borussia Dortmund foi apenas o terceiro de Vini Jr pelo Real Madrid, sendo o primeiro na Liga dos Campeões. O brasileiro também subiu no ranking de maiores artilheiros da história do clube espanhol, o maior vencedor da competição com 15 títulos. Ele ultrapassou o ex-jogador espanhol Santillana, e se tornou o sétimo maior goleador.



O maior artilheiro do Real Madrid na Liga dos Campeões é o português Cristiano Ronaldo, com 105 gols, seguido por Benzema, com 78, e Raul, com 66. Vini Jr também aparece atrás de Gento, com 31; Puskás, com 34; e Di Stefano, com 49. Rodrygo, com 20, aparece em décimo lugar, atrás de Amancio (21) e Santillana (22).