Nilton Santos irá receber semifinal da Libertadores - Arthur Barreto / Botafogo

Nilton Santos irá receber semifinal da LibertadoresArthur Barreto / Botafogo

Publicado 23/10/2024 20:53 | Atualizado 23/10/2024 21:03

Rio - A partida entre Botafogo e Peñarol, válida pela semifinal da Libertadores, nesta quarta-feira, irá começar atrasada. Devido a dificuldade do ônibus do clube uruguaio chegar no estádio do Nilton Santos, o duelo irá ser iniciado às 21h45 (de Brasília), com o tempo de 15 minutos depois do previsto pela Conmebol.

A delegação do Peñarol chegou ao Nilton Santos com clima hostil. Uma pedra foi arremessada em direção ao ônibus do clube uruguaio. Apesar da atitude absurda, nenhum jogador da equipe semifinalista da Libertadores se feriu.

O dia tem sido de clima tenso no Rio de Janeiro envolvendo o Peñarol. Horas antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Botafogo, nesta quarta-feira (23), torcedores do clube uruguaio se envolveram em confusão na orla da praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os vândalos assaltaram pedestres e comerciantes, além de quebrarem mesas e cadeiras de quiosques e incendiarem motos.

Bombas de efeito moral foram lançadas pelos policiais tentar contornar o conflito que começou pouco antes de 12h (de Brasília). Na sequência, o Batalhão de Choque chegou ao local junto de outras equipes do comando de policiamento especializado. Então, torcedores começaram a ser rendidos. Mais de 200 uruguaios foram detidos e encaminhados para a Cidade da Polícia.

As duas equipes começam a decidir nesta quarta-feira uma das vagas para a final da Libertadores. Na próxima semana, o Peñarol irá receber o Botafogo, em Montevidéu, às 21h30 (de Brasília).