Victor (D) e Arthur (E) são torcedores do Botafogo e confiam em bom resultadoLeonardo Bessa / Agência O Dia

Publicado 23/10/2024 18:28

Rio - O Botafogo está na semifinal da Libertadores contra o Peñarol e a partida desta quarta-feira (23) mobilizou a torcida espalhada nos cantos do país. Antes do jogo, diversas caravanas chegaram nos arredores do Nilton Santos com fãs do Alvinegro que vieram ao Rio de Janeiro com um sonho: mais um passo pela Glória Eterna.

São os casos de Victor Lira, de 32 anos, e Arthur Rocha, 23, que chegaram na última segunda-feira de Brasília, capital federal. A dupla viajou para ver o Glorioso e está motivada acreditado em um bom resultado.

"A gente fez todo um planejamento, chegamos na segunda e estamos aqui para ficar a semana inteira. Claro com o desejo que o Fogão ganhe essa partida. Acredito que temos time para superar não só o Peñarol, como os outros times. Acredito que hoje vai ser 2 a 0 com gols de Igor Jesus e Luiz Henrique", disse Victor.

Arthur acredita que o Botafogo tem mais qualidade que o adversário e pode sair do Nilton Santos com uma vantagem grande. Além disso, na sua opinião, o Alvinegro tem condições de conquistar dois títulos de expressão em 2024.

"Para mim, o Botafogo é bem superior e precisa vencer por dois ou três gols de diferença. A resposta que o Botafogo precisa dar é dentro do campo. O time se levantou, está jogando muito e acredito que vamos ganhar a Libertadores e o Brasileiro", contou Arthur.