Luiz Henrique é um dos grandes destaques do Botafogo na atual temporada, tendo sido convocado para os últimos jogos da Seleção - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 23/10/2024 18:07

Rio - O atacante do Botafogo, Luiz Henrique, de 23 anos, se tornou alvo da Justiça Espanhola. De acordo com informações do jornal "Folha de S. Paulo", o Ministério de Justiça do país europeu enviou um documento para o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) de Goiás por conta de uma suposta participação do jovem em uma "organização criminosa dedicada à manipulação de resultados nas apostas desportivas".

O ofício ligaria Luiz Henrique ao empresário Bruno Lopez de Moura, apontado como chefe da quadrilha de manipulação de resultados que gerou a Operação Penalidade Máxima, em 2023. As informações enviads em novembro do ano passado envolvendo os dois teriam gerado a investigação por parte da Justiça Espanhola.

No ano passado, o atacante defendia o Real Betis. Não é a primeira vez que o nome de Luiz Henrique aparece em supostas denúncias de manipulação de resultado. Antes de se transferir para o Botafogo, o jovem também foi citado em possíveis investigações na Espanha.

O jovem vive o seu melhor momento na carreira, tendo sido convocado para defender a seleção brasileira nos dois últimos jogos das Eliminatórias, marcando dois gols. Pelo Botafogo, ele entrou em campo em 45 jogos, fez nove gols e deu quatro assistências.