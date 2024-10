Artur Jorge destacou goleada do Botafogo - AFP

Artur Jorge destacou goleada do BotafogoAFP

Publicado 24/10/2024 00:41

Rio - O treinador Artur Jorge exaltou a atuação do Botafogo contra o Peñarol que deixou o Alvinegro bem perto da sua primeira final de Libertadores, após goleada por 5 a 0. O português elogiou inclusive o rendimento do clube carioca na primeira etapa, após o empate sem gols.

"Em primeiro lugar, agradecer e nos dar parabéns. Estamos no meio do percurso para esta final. A primeira etapa foi muito amarrada para as duas equipes. Não tivemos nenhum erro, mas faltou fazer o suficiente para chegar na baliza. Para nós, quanto mais vivo o jogo tivesse, melhor para nós. Fizemos na segunda etapa conseguir libertar os nossos jogadores da segunda linha de ataque e fazer os gols que eram necessários", disse.

Com o resultado, o Botafogo poderá jogar em Montevidéu até o por uma derrota por quatro gols de diferença para se classificar para a final da Libertadores. Apesar disso, Artur Jorge rechaçou o clima de "já classificado".

"Fizemos um bom jogo nos 90 minutos, ótimo resultado. Vantagem confortável, mas não é de bom senso pensar que está resolvido. A vantagem dá conforto, mas os 90 minutos vão exigir muito. O que tiramos do jogo é mérito nosso. Fomos capazes de ajustar o que precisava. Alguns posicionamentos, dinâmicas, e a equipe deu uma resposta muito consistente. Não só os que começaram, mas também os que entraram. Foi um resultado e um jogo bem feito para continuarmos até a meta final, que é a decisão da Libertadores", concluiu.