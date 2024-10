Botafogo e Peñarol se enfrentaram no Nilton Santos - AFP

Botafogo e Peñarol se enfrentaram no Nilton SantosAFP

Publicado 23/10/2024 23:38

Rio - O Botafogo está muito perto de disputar a final da Libertadores pela primeira vez em sua história. No Nilton Santos, o Alvinegro superou a força defensiva do Peñarol, após uma etapa inicial sem gols, e massacrou os uruguaios por 5 a 0, com uma atuação de gala no segundo tempo na partida de ida pela semifinal da competição. No jogo de volta em Montevidéu, o clube carioca poderá perder por até quatro gols de diferença que irá se classificar para a decisão.

fotogaleria

As duas equipes voltam a se enfrentar novamente na próxima quarta-feira, dia 30, às 21h30 (de Brasília). O Peñarol precisará vencer por seis gols de diferença para se classificar. Como o Atlético-MG derrotou o River Plate por 3 a 0, em Belo Horizonte, na outra semifinal, o Brasil está muito perto de garantir o sexto título consecutivo da Libertadores. A decisão será em Buenos Aires no dia 30 de novembro.

O primeiro tempo entre Botafogo e Peñarol foi de muita disputa e pouco futebol. Os uruguaios na sua proposta de paralisar a partida o máximo que podiam e também de trocar passes curtos conseguiram segurar os donos da casa durante praticamente toda a etapa inicial.

A primeira boa oportunidade ocorreu aos 24 minutos e foi do Peñarol. Pérez tabelou com Silvera e entrou finalizando na área do Botafogo, John apareceu bem e fez boa defesa salvando os cariocas de saírem atrás do placar no Nilton Santos.

O Alvinegro tinha muita dificuldade e só conseguiu construir algo poucos minutos antes do intervalo. Luiz Henrique fez bela jogada individual e colocou Aguerre para trabalhar e salvar a equipe uruguaia.

O segundo tempo começou com o Botafogo com outra pegada. Savarino assustou os uruguaios logo com dois minutos, porém, aos seis tirou o zero do placar. Luiz Henrique deu belo passe para Luiz Henrique, que tocou na saída de Aguerre para balançar as redes.

Quatro minutos depois, o Botafogo ampliou. Após cobrança de escanteio, Alexander Barboza finalizou para fazer o segundo dos cariocas. No lance seguinte, o Alvinegro fez mais um. Luiz Henrique achou Vitinho que cruzou para Savarino, o venezuelano finalizou e o goleiro Aguerre aceitou.

Em vantagem no placar, o Botafogo não recuou e continuou criando oportunidades. Aos 29 minutos, a vitória excelente virou goleada. Luiz Henrique saiu cara a cara com o goleiro Aguerre e tocou por cima do goleiro do Peñarol, marcando o quarto dos cariocas no Nilton Santos.

Porém, ainda cabia mais. Aos 34 minutos, Thiago Almada arrancou bem e finalizou, Aguerre soltou e a bola sobrou para Igor Jesus cabecear e dar número finais ao massacre alvinegro no Nilton Santos.