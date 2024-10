Torcida do Botafogo no Maracanã - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/10/2024 19:41

Rio - O Botafogo lotou o Maracanã no empate em 1 a 1 com o Criciúma na última sexta-feira (18), pela 30ª rodada do Brasileirão. Com os mais de 64 mil torcedores presentes, o Glorioso registrou se recorde de bilheteria em 2024 e mais de R$ 1 milhão de lucro na operação.

A partida foi disputada fora do Nilton Santos devido aos shows agendados do cantor Bruno Mars. Para a realização no Maracanã, além das taxas, o Alvinegro pagou uma quantia de R$ 350 mil pelo aluguel, como apontou o borderô.

O lucro do Glorioso no Maracanã foi de R$ 1.053.435,84, superando a marca de R$ 902.199,14 da vitória sobre o Palmeiras por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, no dia 17 de julho, também pelo Brasileirão. A renda bruta do jogo contra o Criciúma foi de R$ 3.261.898,00.