Artur Jorge terá difícil missão em montar o planejamento do Botafogo para os próximos jogos - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/10/2024 16:02

Botafogo irá iniciar uma sequência de jogos nesta semana que podem trazer uma mistura de sentimentos ao torcedor alvinegro. Nos próximos nove dias, a equipe comandada por Artur Jorge poderá ter seu destino definido na Libertadores e também no Brasileirão.

Na quarta (23), o Glorioso enfrenta o Peñarol, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de ida das semifinais da competição sul-americana. Na outra semana, dia 30, no mesmo horário, viajará ao Uruguai para a de volta, com a possiblidade de chegar à primeira final na história do torneio.



Porém, entre esses dois confrontos de mata-mata, o clube carioca terá um compromisso no sábado (26), fora de casa, contra o Bragantino, pelo Brasileirão. Apesar de não ser um confronto direto pelo título e de o adversário estar em queda, um tropeço pode significar a perda da liderança para o Palmeiras, que está a um ponto de distância, e aumentar a pressão pelo que aconteceu na reta final de 2023.

Na disputa pelo título dos dois campeonatos, Artur Jorge terá que decidir, junto à comissão técnica alvinegra, o planejamento para os jogos. Se haverá prioridade para algum torneio ou se o Botafogo irá com força máxima em ambos e precisará administrar o desgaste físico.



Os cenários para o Botafogo

Na melhor das hipóteses, o Glorioso poderá terminar essa pequena sequência decisiva com a histórica classificação para a final da Libertadores e com quatro pontos à frente do Palmeiras, a depender do resultado da partida dos paulistas contra o Fortaleza, terceiro colocado.

Se o cenário traz alívio, há outro que pode ser cruel com o torcedor botafoguense, já que há a possibilidade de uma eliminação para os uruguaios, além de, em caso de tropeço para o Bragantino e vitória do Palmeiras, perder a liderança faltando seis rodadas para o fim do Brasileirão.



Entre a euforia e a depressão



Há a possibilidade também do Botafogo avançar à final da Libertadores e cair para segundo no torneio nacional. Ou então ser eliminado na semifinal e se manter em primeiro lugar nos pontos corridos. Independentemente, nestes casos, haverá um misto de alegria e tristeza.



É neste cenário cheio de possibilidades que a equipe alvinegra busca exterminar de vez o fantasma de 2023 e vencer seu primeiro título importante desde 1995, quando conquistou o Campeonato Brasileiro sobre o Santos na final. Assim como tenta fazer história em busca da conquista inédita do continente.