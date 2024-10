Eduardo comemora gol marcado por Tiquinho Soares no Maracanã - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 20/10/2024 12:00

Contra o Tigre, substituiu Savarino durante a segunda etapa e atuou por 28 minutos, contando os largos acréscimos. No entanto, quase não foi acionado pelos companheiros.



O camisa 33 não participava de uma partida desde o triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória, no Barradão , pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, cobrou um pênalti por cima da meta adversária e logo em seguida caiu no gramado pedindo substituição.

Após exames, foi diagnosticada uma lesão no músculo anterior da coxa direita, com necessidade de cirurgia no reto femoral. Após exames, foi diagnosticada uma lesão no músculo anterior da coxa direita, com necessidade de cirurgia no reto femoral.

Retorno antecipado

Inicialmente, estimava-se que Eduardo não voltasse a jogar nesta temporada, já que precisou passar por operação. Porém, ele surpreendeu na recuperação e conseguiu retornar bem antes do previsto.

Mais um para o setor ofensivo

Com a volta do camisa 33, o técnico Artur Jorge ganha mais uma importante opção no setor ofensivo.



Mesmo longe dos gramados, o meio-campista segue figurando como um dos grandes nomes do Glorioso na temporada. Ele ainda é o quarto artilheiro do time, com oito gols, empatado com Savarino.