Lance do jogo entre Botafogo e Criciúma - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 18/10/2024 22:03

Rio - O Botafogo ficou no empate em 1 a 1 com o Criciúma no Maracanã, na noite desta sexta-feira (18), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Artur Jorge encontrou dificuldades para furar o ferrolho do Tigre e só conseguiu abrir o placar aos 46 minutos, com Tiquinho Soares. A vitória parecia certa, mas Felipe Vizeu apareceu pouco depois para deixar tudo igual no marcador. Barboza ainda chegou a marcar no último lance, porém o gol foi anulado ainda em campo por toque no braço. O resultado frustrou as expectativas da torcida, que esgotou os ingressos e fez festa com um mosaico em movimento nas arquibancadas

Com o resultado, o Glorioso chegou aos 61 pontos e segue no topo da tabela. O vice-líder, Palmeiras, ainda jogará na rodada e pode encurtar a distância para um ponto. O Alviverde enfrenta o Juventude no domingo, às 20h.

Agora, o Botafogo foca na Libertadores. A equipe de Artur Jorge volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Peñarol no Nilton Santos, no primeiro jogo da semifinal.

O jogo

O primeiro tempo não apresentou surpresas. O Botafogo teve amplo domínio na posse de bola e pressionou o Criciúma, que recuou as linhas para se defender da frente alvinegra.

Nesse cenário, o Glorioso encontrou dificuldades para furar o ferrolho defensivo do Tigre. Apesar de mais de 70% de posse de bola, a equipe carioca obrigou o goleiro Gustavo a fazer apenas uma defesa.

O Criciúma, por sua vez, tinha que explorar os contra-ataques para avançar, mas incomodou muito pouco. A única boa chance veio num forte chute de Allano, defendido por John.

No retorno do intervalo, o Botafogo conseguiu encontrar espaços e finalmente criou boas chances. A primeira veio logo no primeiro minuto. Luiz Henrique fez boa jogada individual pelo lado direito e cruzou na medida para Vitinho. O lateral-direito estava livre de marcação, mas isolou.

Posteriormente, em nova boa chegada pelo lado direito, Savarino cruzou para Almada finalizar, a e bola explodiu na marcação, Luiz Henrique pegou o rebote e finalizou bonito, mas Gustavo fez grande defesa.

O Criciúma respondeu com Ronald Lopes, que obrigou John a fazer grande defesa. O restante do jogo foi de ataque contra a defesa. De tanto pressionar, o Botafogo abriu o placar com Tiquinho Soares. Aos 46 minutos, Cuibano levantou bola na área, e o centroavante ficou com a sobra e cabeceou para o fundo das redes.

A vitória parecia certa, mas o Glorioso deu espaços e cedeu o empate. Aos 49, Bolasie recebeu livre pelo lado direito e cruzou na medida para Felipe Vizeu deixar tudo igual.

No último lance, Barboza chegou a balançar as redes após grande defesa de Gustavo, mas o lance foi anulado ainda em campo por toque no braço. Assim, a partida terminou empatada por 1 a 1.

Ficha técnica

Botafogo x Criciúma



Data e hora: 18/10/2024, às 20h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Cartões amarelos: Barboza (BOT) / Allano e Felipe Vizeu (CRI)

Cartões vermelhos: -

Gols: Tiquinho Soares (1-0) (46'/2ºT) / Felipe Vizeu (1-1) (49'/2ºT)

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Vitinho (Carlos Alberto, 39'/2ºT), Adryelson, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano, 27'/2ºT); Gregore e Marlon Freitas (Tchê Tchê, 34'/2ºT); Thiago Almada (Tiquinho Soares, 34'/2ºT), Savarino (Eduardo, 27'/2ºT), Luiz Henrique e Igor Jesus.

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Trauco; Higor Mertião (Barreto, 27'/2ºT), Ronald Lopes, Fellipe Mateus (Jonathan, 40'/2ºT) e Marcelo Hermes (Walisson Maia, 40'/2ºT); Allano (Felipe Vizeu, 31'/2ºT) e Arthur Caíke (Bolasie, 27'/2ºT).