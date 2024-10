John Textor acena para a torcida do Botafogo no Maracanã - Vítor Silva/Botafogo

John Textor acena para a torcida do Botafogo no MaracanãVítor Silva/Botafogo

Publicado 18/10/2024 23:46 | Atualizado 18/10/2024 23:46

Rio - Após o empate do Botafogo com o Criciúma por 1 a 1 no Maracanã , na noite desta sexta-feira (18), o acionista majoritário da SAF alvinegra, John Textor, classificou uma pergunta sobre 2023 como "estúpida". O Glorioso abriu o placar no início dos acréscimos do segundo tempo, mas cedeu o gol do Tigre poucos minutos depois. Alexander Barboza ainda balançou as redes no último lance, porém foi anulado em campo por toque no braço.

"Você sabe que eu te amo, mas essa é uma pergunta estúpida. Você tem que perguntar, está ok, mas não há um fio de pensamento assim no vestiário. Os garotos não pensam nisso. É um jogo que nós dominamos por completo. O Criciúma fez um jogo estruturado, com boa estratégia", disse Textor, aos jornalistas na zona mista do Maracanã.

"Nos deixaram longe do gol, o goleiro foi incrível. O time deles lutou muito. Defesas com a ponta dos dedos, foi esse tipo de noite. Esse tipo de jogo não lembra nada bizarro. Ninguém olha para trás", completou.

Textor também falou sobre Bolasie. O atacante, que entrou no segundo tempo e deu a assistência para o gol do empate, já atuou no Crystal Palace. O empresário é acionista do clube inglês.

"Nós nos conhecemos há muitos anos. Ele falou antes do jogo que me daria a camisa do jogo. Eu só lhe dei um grande abraço. Ele cruzou uma bola perfeita no fim. Nós não deveríamos estar fora de posição, mas estávamos. É uma lição dura e cruel", afirmou Textor.

Apesar do tropeço, o Botafogo bate seu recorde de público em 2024 . Na noite desta sexta-feira (18), 64.727 torcedores estiveram presentes no Maracanã para acompanhar o jogo.

"Todo mundo está muito empolgado de estar aqui. Eu falo para meus amigos na Inglaterra: 'Esse lugar é como o Wembley para o Brasil'. Todo mundo estava muito feliz de estar aqui, estamos muito desapontados por não termos conseguido o resultado para nossos torcedores, mas estamos felizes de jogar aqui, é uma grande honra", destacou o empresário.