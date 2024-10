Tiquinho Soares comemora gol marcado sobre o Criciúma no Maracanã - Vítor Silva / Botafogo

Tiquinho Soares comemora gol marcado sobre o Criciúma no Maracanã Vítor Silva / Botafogo

O último tento do camisa 9 pelo Glorioso havia sido no empate em 2 a 2 com o São Paulo, no Morumbi , dia 24 de julho, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, foi titular e também deu assistência para Cuiabano marcar.

De lá para cá, o Botafogo disputou 13 jogos. No período, Tiquinho foi titular em apenas três oportunidades - contra Cruzeiro, Fluminense e Grêmio. No restante, saiu do banco de reservas em nove ocasiões e não foi acionado pelo técnico Artur Jorge em uma.

Destaque na reta final



O camisa 9 entrou no fim da segunda etapa e, mesmo assim, conseguiu se destacar. Além do gol, foi o líder de finalizações certas (4) da partida em apenas 11 minutos em campo, segundo dados do 'Sofascore'.

Tiquinho, inclusive, teve boa chance no último lance do jogo: cabeceou após escanteio para grande defesa do goleiro Gustavo. No rebote, Barboza mandou para dentro, mas a arbitragem anulou por toque na mão do defensor.

Perda de espaço e resgate de Tiquinho

Com a má fase e a chegada de Igor Jesus, na segunda janela de transferências deste ano, Tiquinho perdeu espaço no Botafogo.

O desempenho no Maracanã, inclusive, pode marcar um recomeço para o atacante. Ele conta com o carinho da torcida para reencontrar seu bom futebol e voltar a ser importante no ataque do time comandado por Artur Jorge.

Ao todo, já disputou 111 jogos pelo Glorioso, fez 44 gols e deu 17 assistências.