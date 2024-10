Tiquinho Soares, do Botafogo, no jogo contra o Criciúma - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 18/10/2024 22:42 | Atualizado 19/10/2024 00:44

Rio - Tiquinho Soares analisou o empate do Botafogo com o Criciúma por 1 a 1 no Maracanã , na noite desta sexta-feira (18), pelo Brasileirão. O atacante viu uma melhora do time na etapa complementar e revelou um puxou de orelha do técnico Artur Jorge no intervalo. Ele também mostrou que já virou a chave para pensar no Peñarol.

"Jogo truncado. A equipe do Criciúma veio com a intenção de se defender. A gente conseguiu fazer um segundo tempo melhor do que o primeiro na minha opinião. O mister deu uma puxada na nossa orelha ali para que a gente pudesse melhorar. Melhoramos. Final de jogo tenso. Levantar a cabeça. Quarta-feira tem uma decisão", disse Tiquinho, ao Premiere.

O centroavante, aliás, anotou o único gol do Botafogo na partida. Ele não balançava as redes desde o empate por 2 a 2 com o São Paulo , no dia 24 de julho, no Morumbis, também pelo Campeonato Brasileiro.

"Muito feliz pelo meu gol. Voltar a marcar é importante para mim, pessoalmente, vindo de um jejum muito grande. Mas agora quarta-feira é guerra", afirmou o atacante.

No jogo desta noite, Tiquinho abriu o placar para o Glorioso na reta final, porém Felipe Vizeu deixou tudo igual no marcador posteriormente. Alexander Barboza chegou a balançar as redes no último lance, mas o lance foi anulado ainda em campo por toque de braço.

"Acho que a tensão. A gente fez o gol. Acabamos recuando, mas é isso, é futebol. Levantar a cabeça", sintetizou.

A equipe de Artur Jorge volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Peñarol no Nilton Santos. A partida é válida pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores.

"São dois jogos difíceis. Esperamos que o Nilton Santos esteja com essa energia que teve hoje no Maracanã para que a gente possa fazer um grande jogo e sair vitorioso", concluiu Tiquinho.