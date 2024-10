Torcida do Botafogo no Maracanã - Vítor Silva/Botafogo

Torcida do Botafogo no MaracanãVítor Silva/Botafogo

Publicado 18/10/2024 23:19 | Atualizado 18/10/2024 23:43

64.727 torcedores estiveram presentes no Maracanã para acompanhar Rio - O Botafogo bateu seu recorde de público na temporada 2024. Na noite desta sexta-feira (18),torcedores estiveram presentes no Maracanã para acompanhar o empate por 1 a 1 com o Criciúma , válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

A expectativa era de casa cheia, já que os alvinegros esgotaram os ingressos. O jogo desta noite teve uma renda de R$ 3.261.898,00.

Por causa da capacidade menor do Nilton Santos, o melhor público até então era de 40.089 pessoas no 0 a 0 com o São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.