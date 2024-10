Eduardo não entra em campo pelo Botafogo desde julho - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 18/10/2024 14:39

Rio - O meia Eduardo será a novidade na lista de relacionados do Botafogo para enfrentar o Criciúma, nesta sexta-feira (18), no Maracanã. Será o retorno do camisa 33, que não joga desde 11 de julho por conta de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida ao cobrar um pênalti contra o Vitória, em jogo pelo Brasileirão.

Inicialmente, a previsão era de que Eduardo não voltasse a jogar nesta temporada, já que precisou passar por cirurgia. Porém, ele surpreendeu na recuperação e conseguiu retornar bem antes do previsto.

Mesmo longe dos gramados, Eduardo segue figurando como um dos grandes nomes do Botafogo na temporada. Ele ainda é o terceiro artilheiro do time na temporada, com oito gols, ao lado de Tiquinho Soares e Savarino. Com contrato até o fim do ano, o meia negocia a renovação por mais uma temporada.

Botafogo e Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 20h (de Brasília), no Maracanã. Uma vitória mantém o Alvinegro na liderança isolada do Brasileirão.