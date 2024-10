Diego Aguirre é o técnico do Peñarol - Divulgação

Após passar pelo Flamengo nas quartas de final, o Peñarol encara o Botafogo na semifinal da Libertadores a partir desta quarta-feira (23), com o jogo de ida no Nilton Santos, às 21h30. O técnico Diego Aguirre, que vem comandando a brilhante campanha do Carbonero em 2024, sabe que a missão será muito complicada para chegar até a final e deixou o favoritismo para o lado alvinegro do mata-mata.

O Glorioso acumula bons resultados sob o comando de Artur Jorge, lidera o Brasileirão e eliminou da Libertadores os gigantes Palmeiras e São Paulo, ambos decidindo fora de casa.

"Eles serão muito difíceis. Jogaremos primeiro no Rio, que é um lugar difícil de jogar. Acho que o Botafogo é o melhor time da Libertadores. Eles serão os favoritos para vencer", disse Aguirre, em entrevista ao site da Fifa.

Para chegar à semifinal, o Peñarol eliminou o The Strongest, da Bolívia, e o Flamengo, vencendo o jogo de ida no Maracanã por 1 a 0 e segurando o empate sem gols no Campeón del Siglo. Para Diego Aguirre, no entanto, a classificação sobre o Rubro-Negro não pode ser colocada como uma comparação visando o desafio contra o Botafogo.

"Quando jogamos contra o Flamengo, eles estavam passando por um momento difícil. Eles tinham quatro jogadores lesionados, Tite e o time estavam sob pressão, eles não tinham tido grandes resultados. Eles estavam passando por um momento complicado. É o oposto completo com o Botafogo. Eles estão no topo da liga brasileira e seus jogadores têm marcado gols para a seleção brasileira. Eles estão atualmente em excelente forma. Então o Botafogo vai ser realmente difícil de vencer por causa da forma em que eles estão em comparação com o Flamengo quando jogamos contra eles", opinou.

Grande trunfo para isso é o próprio Campeón del Siglo, em Montevidéu. O Carbonero contará com casa lotada no dia 30, data da partida de volta. Para Aguirre, isso pode ser algo positivo no desfecho do confronto, mesmo com todas as limitações.

"Sim, pode (ser um diferencial). Estamos confiantes. Para ser honesto, acho que o Botafogo é muito forte. Eu os respeito muito como adversários. Tudo é possível no futebol, mas eu diria que o Botafogo é claramente o favorito."