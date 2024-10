Memes: Botafogo goleou o Peñarol por 5 a 0 - Reprodução / Twitter

Memes: Botafogo goleou o Peñarol por 5 a 0Reprodução / Twitter

Publicado 24/10/2024 00:19 | Atualizado 24/10/2024 00:29

Rio - Com um segundo tempo impecável, o Botafogo derrotou o Peñarol por 5 a 0, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, no duelo de ida das semifinais da Copa Libertadores. Com o resultado, o time carioca poderá perder por até dois que ainda assim vai se garantir na decisão do maior torneio continental.