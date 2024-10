Torcedores do Peñarol detidos no Recreio dos Bandeirantes - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 23/10/2024 16:16 | Atualizado 23/10/2024 16:18

reforçou a a importância do respeito entre as torcidas no jogo pela semifinal da Libertadores, às 21h30 desta quarta-feira (23), no Nilton Santos.

Botafogo pediu que a torcida alvinegra não ataque os torcedores do Peñarol como retaliação após o cenário de destruição provocado por eles na orla do Recreio . Em nota publicada nas redes sociais, o Glorioso reforçou a importância do respeito entre as torcidas no jogo pela semifinal da Libertadores, às 21h30 desta quarta-feira (23), no Nilton Santos.

Sem falar abertamente em violência, o texto pede a contribuição para que seja promovido "o respeito nos deslocamentos para o estádio e nas arquibancadas". E ressalta que não aceitará "racismo e nenhum outro tipo de ato de natureza discriminatória".



Confira a nota completa com o pedido do Botafogo



"Hoje é um dia especial para todos nós. Teremos nesta noite o primeiro duelo contra o Peñarol na semifinal da Conmebol Libertadores e temos a convicção de que viveremos um momento histórico no Estádio Nilton Santos, com um dos maiores públicos que já recebemos na nossa casa e em uma competição internacional que ambicionamos conquistar.



A importância da partida tem feito nossos funcionários e torcedores trabalharem incansavelmente ao longo dos últimos dias para garantirem uma partida segura e acolhedora, especialmente para as famílias que nos prestigiarão, e proporcionar um apaixonante ambiente de festa e de apoio, que só a torcida do Botafogo é capaz de realizar.



Por isso, reforçamos a importância do respeito entre as torcidas. Queremos fazer deste confronto uma celebração do futebol, onde a paixão e a rivalidade saudáveis prevaleçam. Não toleraremos racismo e nenhum outro tipo de ato de natureza discriminatória. Pedimos a contribuição de cada um de vocês para promover o respeito nos deslocamentos para o estádio e nas arquibancadas. Vamos juntos fazer história!"