Botafogo foi eliminado do Brasileirão Sub-17 pelo PalmeirasHenrique Lima/Botafogo

Publicado 22/10/2024 16:59

O Botafogo lutou, mas se despediu do Campeonato Brasileiro Sub-17 nesta terça-feira (22). No Canindé, em São Paulo, o Glorioso perdeu para o Palmeiras pelo placar de 2 a 1, de virada, e parou na semifinal da competição. O Verdão aguarda pelo outro finalista, que sairá do confronto entre Santos e Fluminense.

A equipe alvinegra, comandada por Leonardo Ramos, começou melhor e saiu na frente aos 22 minutos do primeiro tempo com gol do atacante Waldemir. No entanto, dez minutos mais tarde, um lance mudou o rumo do jogo e foi alvo de polêmica.

Após choque no meio-campo, um jogador do Palmeiras ficou caído no gramado e precisou ser atendido devido a um sangramento no rosto. A arbitragem, que sequer marcou a falta, voltou atrás e, ao ver a cena da lesão do atleta do time paulista, expulsou o zagueiro Yudi, do Alvinegro. Problema grande, e o Glorioso não sustentou.

O Palmeiras empatou e virou rápido, tudo em quatro minutos. Aos 37, Antônio Marcos cabeceou no meio da zaga para deixar tudo igual, e Murilo Dourado, camisa nove do Verdão, virou aos 41.

Como já havia vencido a partida de ida, no Nilton Santos, pelo placar de 1 a 0, o Palmeiras administrou bem o resultado. Com um a menos, o Botafogo conseguiu criar na segunda etapa, rondou o terço final tentando pisar na área, mas a desvantagem numérica atrapalhou.

Do outro lado da chave, o Santos decidirá em casa com o Fluminense a vaga na decisão. No primeiro confronto, disputado no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, empate em 2 a 2.