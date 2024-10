Artur Jorge pode fazer história pelo Botafogo na Libertadores - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 22/10/2024 10:39

Artur Jorge está a dois jogos, contra o Peñarol, de fazer história e levar o Botafogo pela primeira vez à final da Libertadores , mas não vê a chance do feito inédito como um peso para o elenco. Em entrevista ao site da Fifa,e mostrou que a meta é bem maior do que conquistar o título continental e garantir vaga no Mundial de Clubes.