Júnior Santos em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 22/10/2024 14:17 | Atualizado 22/10/2024 14:22

Rio - O atacante Júnior Santos, de 29 anos, não terá condições de enfrentar o Peñarol, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, pela semifinal da Libertadores. O artilheiro da competição sul-americana seguirá preservado pelo departamento médico alvinegro. As informações são do portal "GE".

Júnior Santos retornou aos gramados no último dia 28 no empate sem gols contra o Grêmio, após dois meses sem atuar após sofrer uma fratura na tíbia da perna direita. O jogador passou por um procedimento cirúrgico e voltou a jogar.

Porém, após encarar o clube gaúcho, Júnior Santos voltou a sentir a região. Atualmente, ele faz trabalhos de fortalecimento no Espaço Lonier, e a ideia é que retome as atividades com intensidade nos próximos dias. Se a resposta for positiva na próxima semana inteira de trabalhos, a tendência é que ele apareça na lista de relacionados para o jogo da volta, em Montevidéu, que ocorre no próximo dia 30.

O atacante é o artilheiro do Botafogo na temporada com 18 gols em 42 jogos, metade das bolas nas redes foram pela Libertadores. Júnior Santos não participou de nenhuma partida do Alvinegro depois do fim da fase de grupos na competição.