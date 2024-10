Kanu assinou em definitivo com o Bahia, após empréstimo junto ao Botafogo - Divulgação/Bahia

Publicado 22/10/2024 13:03

venda do zagueiro Kanu ao Bahia. A empresa que cuida da carreira do jogador cobra o Glorioso por não ter lhe repassado um percentual da negociação, como estava previsto. A informação foi dada pelo "UOL". Rio - O Botafogo está sendo processado por conta de uma dívida referente à. A empresa que cuida da carreira do jogador cobra o Glorioso por, como estava previsto. A informação foi dada pelo "UOL".

A Brazil Soccer, do empresário Eduardo Uram, afirma que deveria ter recebido da SAF alvinegra 20% do que foi pago pelo Bahia. Com multa, juros e correção monetária, a empresa cobra o valor de R$ 810,3 mil do Glorioso.

Além disso, o processo também cobra o honorário dos advogados ao Botafogo, que aumentariam o valor a ser pago em R$ 81 mil. Existe um pedido de penhora na ação, caso o clube não pague a dívida.

Desde o início, o combinado foi que o Botafogo repassaria duas parcelas de R$ 534,3 mil para a Brazil Soccer, que embolsaria um total de R$ 1,060 milhão. O pagamento de uma primeira parcela seria feito após o Bahia quitar o valor integral da compra do zagueiro, o que aconteceu em setembro. Porém, o Glorioso não pagou a empresa.

Kanu foi vendido ao Bahia em julho de 2023. Para ficar com o defensor, o clube nordestino pagou por 1,9 milhão de euros (cerca de R$ 10 milhões).