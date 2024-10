Torcedores do Peñarol detidos no Recreio dos Bandeirantes - Renan Areias / Agência O Dia

Torcedores do Peñarol detidos no Recreio dos BandeirantesRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 23/10/2024 15:11 | Atualizado 23/10/2024 16:38

Rio - A demora para o policiamento chegar na confusão de torcedores do Peñarol na orla da praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro , foi um dos principais pontos de críticas de cidadãos presentes no local. Uma testemunha, que preferiu não se identificar, condenou o atraso.

"Eu estava na praia desde cedo. Depois, começou a confusão no posto 12. Bateram, roubaram pessoas, quiosques, foram para a areia, jogaram fogo em ônibus. Uma correria e não tinha polícia. Até a guarnição toda chegar demorou cerca de duas horas", disse, em entrevista a O DIA.

O mesmo ainda destacou que, na última terça-feira (22), já haviam sinais da possibilidade dos torcedores do Peñarol praticarem o caos pela cidade. De acordo com ele, as autoridades "desdenharam" do que os uruguaios poderiam fazer.

Segundo outro homem, que também não quis ter sua identidade revelada, a confusão já havia começado desde cedo, por volta das 10h (de Brasília). Muitos pedaços de vidro e pedras foram atirados pelo grupo, sendo contidos somente pelos policiais, que chegaram à praia do Pontal arremessando bombas de efeito moral e gás de pimenta.



Tumulto com torcedores do Peñarol no Rio não é novidade