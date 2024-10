Brasileirão de 2024 entra em sua fase final - Reprodução

Publicado 23/10/2024 12:06

A CBF detalhou datas e horários das 32ª e 33ª rodadas da tabela do Brasileirão , que entra em sua fase decisiva. Líder da competição, o Botafogo terá um clássico com o Vasco numa terça-feira, enquanto o Flamengo pegará o Atlético-MG dias depois da final da Copa do Brasil, e o Fluminense terá dois gaúchos.