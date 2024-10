Rodrygo sofreu lesão muscular no lance do gol da virada do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 23/10/2024 09:30 | Atualizado 23/10/2024 09:33

O brasileiro sofreu uma lesão muscular e deve ser desfalque nos próximos jogos. Madri (ESP) - Em noite de gala de Vini Jr, o Real Madrid goleou o Borussia Dortmund, da Alemanha, nesta terça-feira (22), por 5 a 2 , pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa. Apesar da vitória, o técnico Carlo Ancelotti deixou o campo preocupado com a situação do atacante Rodrygo.e deve ser desfalque nos próximos jogos.

No lance do gol da virada merengue, Rodrygo arrancou para evitar a saída da bola e conseguiu, mas sentiu a coxa. Após o gol de Lucas Vázquez, o brasileiro não conseguiu celebrar direito e foi consolado por alguns companheiros, além de substituído imediatamente pelo francês Tchouaméni. Após a partida, o técnico Carlo Ancelotti lamentou a lesão do camisa 11.

"Lesão muscular. Ele fez uma corrida espetacular quando o terceiro gol foi marcado. É uma pena, mas é o que é", disse o treinador italiano.

Rodrygo realizará exames para saber a gravidade da lesão. O jogador será desfalque no clássico contra o rival Barcelona, no próximo sábado (26), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto vale a liderança.

Além de desfalque no clássico contra o Barcelona, Rodrygo também vira preocupação para o técnico Dorival Júnior. A pré-lista de convocados deverá ser enviada até o próximo domingo (27), enquanto a convocação final para os jogos contra Venezuela e Uruguai, nos dias 14 e 19 de novembro, será realizada no dia 1º.