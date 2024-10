Vini Jr vibra após marcar na vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund - Thomas Coex / AFP

Publicado 22/10/2024 18:02

Espanha - Na reedição da última final de Liga dos Campeões , o Real Madrid levou a melhor sobre o Borussia Dortmund mais uma vez. A equipe de Carlo Ancelotti venceu os alemães por 5 a 2 no Santiago Bernabéu, nesta terça-feira (22), pela terceira rodada da competição de clubes mais importante da Europa. Os visitantes chegaram a abrir dois dois gols de vantagem, mas os merengues deslancharam no segundo tempo e construíram a virada com Rüdiger, Lucas Vázquez e Vini Jr, que brilhou e fez um hat-trick.

A atuação de gala acontece a poucos dias da premiação da Bola de Ouro, que acontecerá na próxima segunda-feira (28). Os jornais espanhóis "AS" e o "Marca" já apontaram que Vini Jr levará o prêmio

Resumo

O Borussia Dortmund foi o melhor time do primeiro tempo e soube aproveitar as chances que criou. Aos 30 minutos, Guirassy recebeu boa bola na área e descolou ótimo passe para Mulen, que ficou cara a cara com o goleiro e não desperdiçou. Aos 34, o próprio Malen apareceu, mas dessa vez para cruzar na medida para Gittens marcar.

No segundo tempo, porém, o Real Madrid acordou e conseguiu o empate num intervalo de apenas dois minutos. Na marca dos 15, Mbappé cruzou na medida para Rüdiger cabecear forte e descontar. Já aos 17, o francês tentou a finalização, mas foi travado. A bola sobrou para Vini Jr, que só completou.

A virada veio aos 38, quando Lucas Vázquez invadiu a área pelo lado direito e soltou a bomba para balançar as redes. Mesmo à frente do placar, o Real Madrid seguiu com fome de gols e contou com o show de Vini Jr para ampliar a vantagem.

Aos 41, o brasileiro arrancou pelo lado esquerdo desde o campo, deixou a marcação para trás e bateu no canto esquerdo do goleiro. No último lance do jogo, ele recebeu na intermediária, avançou, limpou a marcação e finalizou forte de perna esquerda para fechar a conta.