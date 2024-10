Vini Jr teve temporada espetacular no Real Madrid - Reprodução / Instagram

Publicado 20/10/2024 13:21

Espanha - Vini Jr foi apontado como vencedor da Bola de Ouro por mais um jornal espanhol. Neste domingo (20), o "As" cravou que o camisa 7 do Real Madrid será eleito o melhor jogador do mundo. A premiação da da revista " France Football" será no dia 28 de outubro.

"Um craque mundial que, em oito dias, receberá a sua primeira Bola de Ouro", escreveu o "As" em sua publicação.

já havia sido apontado como vencedor do prêmio pelo jornal "Marca". Além do atacante, os principais concorrentes são Jude Bellingham e Kylian Mbappé, também do Real Madrid, e Rodri, do Manchester City. Em setembro, Vini. Além do atacante, os principais concorrentes são Jude Bellingham e Kylian Mbappé, também do Real Madrid, e Rodri, do Manchester City.

Se o triunfo de Vini Jr se confirmar, o Brasil voltará a ter o melhor jogador do mundo após 17 anos. O último brasileiro a vencer foi Kaká, em 2007.