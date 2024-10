Flamengo terá a vantagem do empate para avançar na Neo Química Arena - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/10/2024 10:40

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (20) em busca de uma vaga na decisão da Copa do Brasil. O Rubro-Negro conta com a vantagem do empate para se classificar, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã . Para avançar no tempo normal, o Timão terá que ganhar por diferença de pelo menos dois gols, o que não acontece na história do confronto desde julho de 2016.

Na ocasião, o clube paulista goleou por 4 a 0, com gols de Guilherme, Rildo e Ángel Romero (duas vezes), em partida da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.



De lá para cá, as equipes se enfrentaram 26 vezes, com ampla superioridade dos cariocas. Ao todo, foram 15 vitórias do Flamengo, quatro do Corinthians e sete empates. Na ocasião, o clube paulista goleou por 4 a 0, com gols de Guilherme, Rildo e Ángel Romero (duas vezes), em partida da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.De lá para cá, as equipes se enfrentaram 26 vezes, com ampla superioridade dos cariocas. Ao todo, foram 15 vitórias do Flamengo, quatro do Corinthians e sete empates.

Veja o retrospecto de jogos entre Flamengo e Corinthians

. Flamengo 1x0 Corinthians - 02/10/2024 (Copa do Brasil)

. Corinthians 2x1 Flamengo - 01/09/2024 (Brasileirão)

. Flamengo 2x0 Corinthians - 11/05/2024 (Brasileirão)

. Corinthians 1x1 Flamengo - 07/10/2023 (Brasileirão)

. Flamengo 1x0 Corinthians - 21/05/2023 (Brasileirão)

. Flamengo 1x2 Corinthians - 02/11/2022 (Brasileirão)

. Flamengo 1x1 Corinthians - 19/10/2022 (Copa do Brasil)

. Corinthians 0x0 Flamengo - 12/10/2022 (Copa do Brasil)

. Flamengo 1x0 Corinthians - 09/08/2022 (Libertadores)

. Corinthians 0x2 Flamengo - 02/08/2022 (Libertadores)

. Corinthians 1x0 Flamengo - 10/07/2022 (Brasileirão)

. Flamengo 1x0 Corinthians - 17/11/2021 (Brasileirão)

. Corinthians 1x3 Flamengo - 01/08/2021 (Brasileirão)

. Flamengo 2x1 Corinthians - 14/02/2021 (Brasileirão)

. Corinthians 1x5 Flamengo - 18/10/2020 (Brasileirão)

. Flamengo 4x1 Corinthians - 03/11/2019 (Brasileirão)

. Corinthians 1x1 Flamengo - 21/07/2019 (Brasileirão)

. Flamengo 1x0 Corinthians - 04/06/2019 (Copa do Brasil)

. Corinthians 0x1 Flamengo - 15/05/2019 (Copa do Brasil)

. Corinthians 0x3 Flamengo - 05/10/2018 (Brasileirão)

. Corinthians 2x1 Flamengo - 26/09/2018 (Copa do Brasil)

. Flamengo 0x0 Corinthians - 12/09/2018 (Copa do Brasil)

. Flamengo 1x0 Corinthians - 03/06/2018 (Brasileirão)

. Flamengo 3x0 Corinthians - 19/11/2017 (Brasileirão)

. Corinthians 1x1 Flamengo - 30/07/2017 (Brasileirão)

. Flamengo 2x2 Corinthians - 23/10/2016 (Brasileirão)

. Corinthians 4x0 Flamengo - 03/07/2016 (Brasileirão)