Filipe Luís instrui Bruno Henrique em treino do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 19/10/2024 15:09

Rio - O Flamengo ainda não definiu qual será sua escalação para enfrentar o Corinthians, neste domingo (20), na Neo Química Arena, no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. Segundo o "ge", no treino deste sábado (19), o último antes da partida, Filipe Luís não deu qualquer indício do time que mandará a campo.

A atividade no Ninho do Urubu foi marcada por treinos de cobranças de pênalti e trabalhos táticos, sem definição de time titular. O atletas só serão informados sobre a escalação na preleção para a semifinal, horas antes da bola rolar.

Apesar do mistério, a expectativa é de que Filipe Luís promova a volta de alguns titulares que foram poupados no clássico com o Fluminense, na última quinta (17). Alex Sandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson devem ser escolhidos para iniciar o duelo em São Paulo.

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Corinthians tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0 no Maracanã, o Flamengo joga pelo empate para ir à final da Copa do Brasil. Vitória do Corinthians por um gol de diferença leva a decisão da vaga para os pênaltis.