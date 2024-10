Rossi, goleiro do Flamengo, tem fama de pegador de pênaltis - Dante Fernandez/AFP

Rossi, goleiro do Flamengo, tem fama de pegador de pênaltisDante Fernandez/AFP

A derrota por 2 a 0 para o Fluminense, na noite da última quinta-feira (17), no Maracanã, deixou o Flamengo ainda mais longe do título do Brasileirão. Mesmo assim, o Rubro-Negro teve um ponto positivo para tirar da partida: a atuação do goleiro Rossi.

Quando o placar ainda estava zerado, o argentino defendeu um pênalti cobrado por Paulo Henrique Ganso e levou os rubro-negros à loucura, mas não conseguiu evitar a derrota. Foi a segunda defesa de pênalti do goleiro, que já havia defendido cobrança de Almada na derrota por 4 a 1 para o Botafogo, em um intervalo de dois meses.

"Todo mundo sabe como o Ganso bate. Sabia que tinha que esperar até o último momento. Muito importante para mim, segundo consecutivo que consigo pegar. Fico triste pela derrota, mas dá confiança para um jogo decisivo que pode ter cobranças de pênaltis. E meus companheiros terem confiança em mim é muito importante", afirmou o goleiro após a derrota no Fla-Flu.

Fama de pegador de pênaltis

Em 2023, Rossi chegou ao Flamengo com a fama de "maior pegador de pênaltis do mundo". No Boca Juniors, o argentino chegou a colecionar 13 defesas em penalidades entre 2021 e 2022, mas demorou para conseguir mostrar esse talento no Flamengo.

Agora, Rossi cresce no momento mais decisivo da temporada e sabe que pode ser um trunfo importante para o time carioca chegar à decisão da Copa do Brasil, caso a semifinal contra o Corinthians seja decidida nos pênaltis.

"Daqui a três dias, temos uma decisão, uma semifinal de Copa, onde estamos à frente. Um jogo duro, difícil. Ficar pensando muito tempo no Fla-Flu não dá. É pensar no domingo e acho que vai dar tudo certo", finalizou.

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (18), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela semifinal da Copa do Brasil. Um empate leva o time carioca à final.