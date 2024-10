Carlos Alcaraz foi expulso aos 55 minutos do segundo tempo de Corinthians x Flamengo - Reprodução

Publicado 18/10/2024 12:57

também puniu os outros envolvidos: Yuri Alberto, Cacá e o auxiliar técnico Emiliano Díaz, todos do clube paulista.

Carlos Alcaraz pegou quatro jogos de suspensão pela expulsão na confusão entre jogadores dos dois times, na derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Corinthians, pelo Brasileirão. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), todos do clube paulista.

As penas serão cumpridas apenas no campeonato onde as expulsões aconteceram. Ou seja, todos os quatro estão liberados para o confronto de volta da semifinal da Copa do Brasil, no domingo, às 16h, na Neo Química Arena.



Alcaraz e e Yuri Alberto foram punidos pelo artigo 254-A (agressão física) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O jogador rubro-negro pegou quatro jogos por decisão da maioria dos auditores, por dar um tapa Cacá, já nos acréscimos da partida.



Já o atacante pegou duas partidas de suspensão. E o zagueiro corintiano, que empurrou o meia argentino, respondeu por um artigo mais brando no artigo 250 (— empurrar acintosamente fora da disputa da jogada). Por isso, pegou dois jogos.



E o auxiliar Emiliano Díaz foi punido com um jogo por atitude contrária à disciplina ou ética do esporte (artigo 250).

O que o Flamengo precisa na Copa do Brasil



Para chegar à final, basta um empate para o Rubro-Negro, que venceu por 1 a 0 no Maracanã.



Caso perca por um gol de diferença, a decisão da vaga será na disputa por pênaltis. E o corinthians só se classifica com vitória por dois ou mais gols de diferença.